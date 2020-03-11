Негосударственную пенсию можно будет получать по старым критериям

В Совфеде одобрен законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию мужчинам с 60 лет, а женщинам — с 55 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это сделано для поддержки граждан предпенсионного возраста. «Выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате, тем более что при недостаточно большой сумме накоплений выплату из НПФ можно получить единовременно, целиком», — цитирует Володина АГН «Москва».

Отмечается, что льготные пенсии педагоги, многодетные матери, врачи и северяне смогут получать до достижения упомянутого возраста. Наличие страхового стажа в этих случаях не учитывается.