Отельеры могут попросить государство о налоговых каникулах из-за отмены ПМЭФ

В оргкомитете Петербургского международного экономического форума сообщили о переносе ежегодного мероприятия на 2021 год. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ПМЭФ.

Решение об отмене было принято в связи с коронавирусом, распространение которого признано Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также уже известно, что по аналогичной причине отменены Российский инвестиционный форум, Ялтинский и Красноярский экономические форумы. Союз выставочных застройщиков оценил свои потери в связи с этим в 15 миллиардов рублей. Входящие в Союз 34 компании занимаются сооружением стендов на упомянутых мероприятиях, пишет РБК.

Среди отельеров все опрошенные РБК эксперты признают, что ПМЭФ приносил гостиницам существенную часть дохода. Президет Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что из-за коронавируса потоки посетителей в ресторанах могут сократиться на 30%. Отельеры, по словам Бухарова, планируют попросить государство о налоговых каникулах.

Однако, по оценке владельца сети ресторанов Novikov Group Аркадия Новикова, отмена ПМЭФ в Петербурге лишит рестораны только 15-20% дополнительного дохода, но и без него в другие дни индустрия работает.