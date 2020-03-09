Центробанк отказался от закупок иностранной валюты из-за падения цен на нефть

ЦБ на 30 дней приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.

Об этом сообщается на сайте Банка России. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», – отмечается в пресс-релизе.

В обозначенный период не будут совершаться регулярные покупки, а также покупки, отложенные в 2018 году. «Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что стоимость цены на нефть марки Brent обрушилась на треть на фоне сообщений о развале сделки ОПЕК+.

В пятницу, 6 марта, прошло заседание министров ОПЕК, а также не входящих в организацию стран, в том числе России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+). Стороны не смогли прийти к единому решению по сокращению объемов добычи нефти. Так, Москва отказалась от дополнительного сокращения добычи и выступила за продление сделки на текущих условиях. Эр-Рияд, напротив, предложил уменьшить объемы добычи. Соглашение ОПЕК+ перестанет действовать 1 апреля.

После обрушения мировых цен на нефть курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. Как пишет ТАСС, курс доллара на международном рынке Forex поднялся на 9,5% и преодолел отметку в 75 рублей, курс евро вырос на 10% и превысил 85 рублей.

Напомним, 1 марта на совещании с главами крупнейших нефтегазовых компаний президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит средств для «исполнения всех бюджетных и социальных обязательств» при ухудшении ситуации в мировой экономике.