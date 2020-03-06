Акции компании Тинькова рухнули сразу после предъявленных ему обвинений

Цена на акции компании TCS Group, принадлежащей Тинькофф-банку, упали на Московской бирже сразу на 5,5%, сообщает «КоммерсантЪ».

Это случилось сразу после открытия торгов на фоне выдвинутых перед этим Министерством юстиций США обвинений в адрес основателя банка Олега Тинькова, о который ранее сообщал Sobesednik.ru.

Бизнесмена обвиняют в налоговом мошенничестве: по версии американского ведомства он скрыл миллиард долларов, не указав его в декларации во время выхода из гражданства США в 2013 году.

Сейчас Тиньков находится в Великобритании. Ему запрещено покидать страну, у предпринимателя изъяли все необходимые документы.