Госкорпорация ВЭБ.РФ хочет взыскать долю главы СПЧ Валерия Фадеева в "Эксперте"

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» подала иск к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву.

Таким образом, как пишет РБК, компания надеется взыскать долг медиахолдинга «Эксперт», который она кредитовала ранее. Также в исковом заявлении в качестве третьих лиц присутствуют «Аналитический центр "Эксперт"» и АО «Группа "Эксперт"», производящая процедуру банкротства.

Фадеев ранее был главным редактором журнала «Эксперт» и генеральным директором медиахолдинга, однако на сайте СПЧ указано, что с 2017 года он не занимает эти позиции.

В материалах дела указано, что госкорпорация, которую возглавляет Игорь Шувалов, рассчитывает получить в счет долга 50% долю Фадеева в ООО «Аналитический центр "Эксперт"», которая находится в залоге у ВЭБ.РФ.