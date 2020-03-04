Чемезов попросил разрешить гражданские госзаказы с одним поставщиком из ОПК

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросил позволить осуществлять госзаказы и муниципальные заказы с единственным поставщиком, если речь идет о предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Речь идет о праве, но не обязанности заказчиков заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. То есть заказчик решает сам, какую продукцию и с использованием каких механизмов — конкурентных или нет — ему приобрести», — поясняет РБК представитель «Ростеха».

Кроме того, в документе речь идет о введении квот на закупку государственными органами и компаниями гражданских товаров у фирм ОПК. Такое предложение ранее уже вносил Минпромторг, однако оно вызвало неодобрение со стороны Минфина, Минэкономразвития и ФАС. Таким образом Минпромторг хотел увеличить производство предприятиями ОПК гражданской продукции и товаров двойного назначения. В 2019 году их доля составила 24,1%.

Трудность конкурсных закупок Чемезов объясняет «сложившейся монополией иностранных брендов и серьезного лобби со стороны зарубежных поставщиков».