Выдача кредитных карт в России сократилась почти на четверть

В первый месяц 2020 года российские банки выдали на 21,78% меньше кредитов, чем за январь предыдущего года, пишет РБК со ссылкой на анализ Бюро кредитных историй. В денежном выражении этот показатель стал меньше на 22,7%.

Предполагается, что негативная динамика в том числе связана с тем, что январь считается традиционно менее активным месяцем в сфере розничного кредитования, поскольку ему предшествует предновогодний месяц с активным потребительским поведением. Также на рынок могли повлиять действия Центробанка, из-за которых кредитные карты становятся уязвимее по сравнению с необеспеченными ссудами.

Всего за январь 2020 года было выдано 671,7 тысячи новых карт всех типов, что на 16,8% ниже, чем в прошлом году за тот же период.