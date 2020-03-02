Дети Стива Джобса не получат в наследство его состояние, оцененное в $27,5 млрд

Вдова основателя Apple Стива Джобса не намерена оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей от мужа.

Об этом Лорен Пауэлл Джобс заявила в интервью The New York Times. «Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это», – заявила вдова создателя крупнейшей американской корпорации. Она подчеркнула, что ее покойный супруг был солидарен с ней в этом вопросе.

«Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне», – подчеркнула женщина. По ее словам, ограниченая группа людей не должна контролировать столь огромные средства. «Мы видели это на рубеже XIX-XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть», – пояснила Пауэлл Джобс.

Отец троих детей Стив Джобс скончался от рака поджелудочной железы на 57-м году жизни в октябре 2011 года. По информации издания, он оставил после себя состояние размером в $27,5 млрд. В 2004 году его вдова основала благотворительную организацию Emerson Collective. Компания занимается проектами, направленными, в частности, на борьбу с социальным неравенством.