Число компаний-банкротов за минувший год снизилось на 5,5%

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин сообщил, что за минувший год банкротами были признаны 12,4 тысячи компаний. Ликвидированные по этим основаниям организации смогли вернуть кредитным компаниям только 4,7% долгов, пишут «Известия».

Эксперт отмечает, что хоть число фирм-банкротов и снижается, но вместе с этим уменьшается и их возможность по возмещению финансовых издержек. 68% дел в минувшем году вовсе обошлись без выплат.

Лидерами в списке банкротов стабильно остаются предприятия сферы торговли, строительства и недвижимости. Но это обусловлено тем, что они представляют собой основу в числе зарегистрированных в России компаний.

Отмечается, что рост числа банкротств стабильно наблюдался с 2011 по 2017 годы, но в 2018 году по долгам стали чаще привлекать контролирующих лиц и ситуация несколько изменилась, поясняет юрист KPMG в России и СНГ Артем Баринов. На ситуацию с рынком недвижимости, в свою очередь, повлияла реформа долевого строительства и переход на проектное финансирование.

Меньше всего банкротов зафиксировано за последние девять лет среди компаний в области здравоохранения, культуры, спорта и образования.