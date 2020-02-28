93% экспорта золота из России, выросшего в 8 раз, пришлось на Великобританию

Россия в 2019 году продала Великобритании в 11 раз больше золота, чем в 2018. Это следует из документов Федеральной таможенной службы. В денежном эквиваленте продажи увеличились в 12 раз и составили 5,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что общие объемы продажи российского золота выросли в восемь раз, однако 93% всех поставок пришлись именно на Великобританию, передает РБК.

«Лондон — это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота», — объясняет директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган.

При этом он соглашается с профессором финансов РЭШ Олегом Шибановым, который утверждает, что рост экспорта связан с политикой Центробанка. Это также подтверждают в Сбербанке.