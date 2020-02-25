Зарубежные инвесторы раскритиковали предложенный Путиным закон

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила главе комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову письмо, в котором предложила поправки к закону о смягчении уголовного законодательства в отношении предпринимателей, внесенному президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению зарубежных инвесторов, его принятие может создать возможности для уклонения от ответственности малых предприятий, в результате чего крупные компании будут дробиться и создавать новые юрлица, передают «Ведомости».

Путин в документе указал, что уголовные статьи нужно заводить против граждан, чьи налоговые недоимки превышают 2,7 миллиона рублей (13,5 миллиона в особо крупном размере), а для компаний он предложил увеличить эту сумму до 15 миллионов рублей (до 45 миллионов в особо крупном размере).

Как считают в АЕБ, для физлиц эти суммы должны составлять один миллион (однако более 10% от всех выплат за три года), а в особо крупном — свыше пяти миллионов и не превышать 50% за трехлетку. Для юрлиц это пять и 25 миллионов рублей с теми же условиями по доле платежей.