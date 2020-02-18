В ЦБ боятся, что одинаковые решения в банковских экосистемах вызовут общие риски

Замдиректора департамента Центрбанка по информационной безопасности Артем Сычев предупредил крупные банки, что в случае, если их экосистемы будут основываться на одних инфраструктурных решениях, это может увеличить риски в вопросах информационной безопасности всего сектора.

«Особенно если эти участники экосистемы используют одни и те же платформы, одни и те же технические решения, если они имеют общую инфраструктуру, то совершенно точно влияние инцидента с одной стороны может быть существенным для всех участников экосистемы», — приводит его слова РБК.

Он призвал участников рынка проводить совместные программы обучения, на которых демонстрировать сотрудникам «цепочки уязвимостей».

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегла банки от создания «сверхмощных» экосистем, благодаря которым они получат техническое преимущество над конкурентами, что «затормозит» рынок и приведете к возникновению «цифровых финансовых монополий».