Кому и чем грозят обновленные правила ЦБ о блокировке счетов

Центробанк уточнит признаки, по которым банки могут посчитать операции клиента сомнительными и заблокировать счет. Как и на ком это может отразиться?

ЦБ уже восемь лет – с 2012 года – не менял признаки сомнительных операций. Напомним, на основании этих признаков банк может признать действия клиента подозрительными, заподозрить его в отмыве средств и заблокировать счет.

У нынешних изменений две цели: адаптация института блокировки счетов к изменившимся реалиям финансового рынка (например, к появлению криптоактивов) и исключение из списка устаревших схем.

– Если говорить о физлицах, – говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, – то нововведения направлены в первую очередь на тех из них, кто занимается отмывом – обналичиванием или транзитом. Вот, например, простейшая схема: от разных юрлиц на счет физлицу приходят денежные переводы, и этот человек регулярно получает наличные с этого счета. Есть и другие схемы, в том числе связанные с выводом денег за рубеж. Счета таких лиц блокируют.

Сомнительные клиенты, продолжает аналитик, попадают в «черные списки». Банки отказываются работать с ними из боязни потерять лицензию или заплатить большой штраф.

А что изменится для обычных людей, не задействованных в подозрительных схемах? Есть ли у них причина бояться за свои кровные?

– Если речь о добропорядочном гражданине, который не ведет предпринимательскую деятельность, а получает на карту зарплату, деньги от одного или нескольких предприятий, а потом этой картой расплачивается за товары или услуги или получает деньги в банкомате, то его это новшество вряд ли коснется, – считает Осадчий. – При одном маленьком «но»: если не будут заблокированы счета предприятия, где он работает.