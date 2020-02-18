Зачем налоговой службе контроль за электронными кошельками россиян

«Слышал, что с 1 апреля налоговая инспекция будет получать от банков информацию о наших электронных кошельках. Теперь они будут контролировать не только банковские карты? Зачем им это нужно?»

Олег, Москва

Зачем Федеральной налоговой службе информация о наших банковских картах и электронных кошельках, как налоговики контролируют движение денежных средств по ним и стоит ли бояться, что теперь за вами сразу же начнут следить, рассказывает экономист Павел Медведев:

– Налоговая теоретически знает, какие у нас есть счета и карты в банках, а теперь будет знать и об электронных кошельках. Но теоретически они не могут заглянуть внутрь их и проследить движение средств без специальных процедур. Для этого нужен повод: расхождение доходов и расходов. Скажем, у человека зарплата 50 тысяч рублей в месяц, а он покупает себе дачу за дачей.

Если налоговая заподозрит нас в том, что мы уклоняемся от уплаты налогов, и примет решение сделать запрос, то банк будет вынужден передать ей информацию о движении средств по банковским картам и электронным кошелькам. Когда заводится уголовное дело, банковская тайна исчезает.

Государство это делает, конечно, для контроля за неуплаченными налогами. Ведь если налоги не собирать, то на что к нам будет приезжать скорая? Придется смириться с тем, что в ближайшее время любое движение денег будет прозрачным. Главное, чтобы это касалось всех и государство наказывало не только тех, кто зажулил и не заплатил с 10 тысяч рублей налог, но и тех, кто крадет миллионами.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2020 под заголовком «Зачем налоговой контроль за электронными кошельками?».