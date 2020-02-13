ЦБ надеется, что банки не будут "задирать" комиссию на систему быстрых платежей

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова на встрече регулятора с банками, организованной Ассоциацией банков России, заявила, что ведомство в течение двух лет гарантирует бесплатные транзакции в рамках системы быстрых платежей.

Напомним, что система быстрых платежей (СБП) подразумевает мгновенные переводы средств по номеру телефона вне зависимости от банка, в котором открыт счет.

«У банков действительно много издержек, мы прекрасно понимаем, что любой тариф для банка, который берет Центральный банк или какой-то государственный орган, это всегда лишняя нагрузка», — пояснила представитель ЦБ (ее цитирует ТАСС), отметив что это делается, чтобы «и банкам, и клиентам было удобно и комфортно».

Скоробогатова также выразила надежду, что банки не станут «задирать» комиссию на переводы для своих клиентов. Она обратила внимание, что «некоторые банки, несмотря на комиссию ноль, умудряются поставить ее полтора или один процент по карточным транзакциям».

Также в ходе встречи глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что процесс подключения Сбербанка к системе начнется в марте этого года.

Отметим, что Сбербанк остается на настоящий момент единственным из одиннадцати системно значимых банков, который не подключен к ней.