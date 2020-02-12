Общий дефицит 35 российских регионов в 2019 году составил 233 миллиарда

Число закончивших прошлый год с дефицитом бюджета российских регионов выросло по сравнению с 2018-м более чем в два раза.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Минфина, доля таких регионов в прошлом году выросла с 17% до 40%, их число составило 35 против 15 в предыдущий. Суммарный дефицит бюджетов этих регионов министерство оценило в 233 миллиарда.

Самый высокий бюджетный дефицит показали два богатейших региона – Московская область (74,4 млрд) и Москва (53,3 млрд). Их доходы в 2019 году составили 739 млрд и 2,6 трлн соответственно. Отмечается, что Подмосковье обогнало другие регионы по доле расходов консолидированного бюджета, которые не покрываются доходами. Этот показатель оказался на уровне 9,1% от общей суммы расходов Московской области. Далее следуют Башкирия (6,4%), Севастополь (5,7%), Иркутская (5,4%) и Липецкая (4,8%) области. В столице доля дефицита составила чуть менее 2%.

Наименьший дефицит выявлен в Чечне, Орловской области и Магаданской области (по 0,2% от расходов), а также Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%) областях.

Лидерами по профициту бюджета стали Красноярский край (38 млрд), ЯНАО (31,7 млрд) и Краснодарский край (31,5 млрд).

По данным Минфина, в 2019 году дотации из федерального бюджета немного сократились, составив 921,6 млрд. Их получили все регионы, кроме Москвы и Калужской области.

Наиболее зависимым от дотаций регионом оказалась Тыва – на них пришлось 54% доходов ее консолидированного бюджета. За Тывой идут Дагестан (52%), Чечня (50%), Ингушетия (49%) и Республика Алтай (45%).