Минфин намерен увеличить налог на добычу угля, уменьшив её рентабельность на 3%

Минфин в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина намерен ввести дополнительное слагаемое к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче угля, передает «КоммерсантЪ». Также министерство может повысить налоговую нагрузку на необработанные алмазы и производство минеральных удобрений.
Это приведет к снижению рентабельности продаж компаний на 3% и увеличит доходы государства на 40 миллиардов рублей, сообщает газета. В Минфине полагают, что рентабельность на уровне 21% является приемлемой. При этом при снижении цен на уголь ниже определенной планки слагаемое перестает действовать.
По данным издания, в период с 2015 по 2018 годы выручка отрасли возросла на 202%, однако в 2019 году цены на уголь резко снизились.
«Если устанавливать дополнительное слагаемое, то было бы справедливо для соблюдения баланса интересов государства и бизнеса установить и дополнительное вычитаемое при снижении экспортных цен на рынке», — уверен представитель одной из угольных компаний.
Председатель совета директоров ООО «Колмар груп» Анна Цивилева считает, что эта мера отразится на способности компаний инвестировать в обновление производства и строительство новых мощностей. «Повышение НДПИ фактически поставит под угрозу деятельность многих угольных компаний, некоторые из которых закрываются либо на грани закрытия, что ведет к серьезному социальному напряжению из-за сокращения рабочих мест», — заявила она.
Представитель рейтингового агентства АКРА Максим Худалов уверен, что инициатива «похоронит» до 10% добычи российского угля низкокачественных марок, что также негативно отразится на других налоговых вычетах и приведет к сокращению 30 тысяч рабочих мест.
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