Центробанк оценивает влияние коронавируса на экономику РФ как незначительное

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что вспышка пневмонии нового типа сказывается на глобальной экономике.

«Ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное», – цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы российского регулятора, в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, может произойти «рост волатильности на финансовых и товарных рынках, отток капитала и давление на валюты стран с формирующимися рынками, что само по себе имеет проинфляционное влияние». Тот же процесс будет наблюдаться при возникновении сложностей на предстоящих этапах торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, отметила глава ЦБ.

Напомним, согласно последним данным, в КНР зарегистрировано 636 смертей в результате заражения коронавирусом нового типа, 73 человека скончались за последние сутки. Общее число случаев заражения превысило 31 тысячу, более 1,3 тысячи человек благополучно вылечились.