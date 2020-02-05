"Карат" может перенести производство сыра в Беларусь из-за очередной маркировки

Завод «Карат», который делает плавленный сыр «Дружба» и «Янтарь», рассматривает возможность перенести производство линейки творожных сыров Violette из России в Беларусь из-за новой системы маркировки, сообщает РБК.

Об этом представители завода заявили на совещании представителей молочной отрасли у замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, на котором обсуждался вопрос введения новой системы маркировки Data Matrix. Она действует с 15 июля 2019 года, но обязательной станет лишь с 1 июня 2020.

Перенос производства объясняется невозможностью везде установить соответствующее оборудование для нанесения кода из-за отсутствия места. «Нам придется приостановить производство здесь и передать его нашему партнеру в Белоруссии», — поясняет гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев. По его словам, доля контрафакта на молочном рынке менее 1%, в то время как переоснащение одной линии производства (на заводе их 16) потребует порядка 120 тысяч евро.

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При этом замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов уверен, что экономически решение перенести завод в Беларусь будет невыгодным, так как для продажи в РФ они все равно «будут вынуждены маркировать выпускаемый товар». А в операторе системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» полагают, что переоснащения производств вовсе можно избежать, что и сделают 70% участников рынка, воспользовавшись услугами типографии. Сами наклеивать этикетки, по их данным, намерены лишь 30% игроков. Покупать наклейки у типографии «дешевле с точки зрения инвестиций и проще с операционной точки зрения», считает их представитель.

Недовольство системой маркировки высказали и представители других российских заводов. Они отмечают, что из-за изменения одной лишь логистики цены на продукцию вырастут на 10% (в Аналитическом центре при Правительстве считают — на 10-12%), что наносить код на производстве в ряде случаев не получается, а многие типографии вовсе отказываются наносить код или завышают цены.