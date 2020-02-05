Черные кредиторы начали умышленно прерывать связь с заемщиками для роста долга

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал «Российской газете» о новом виде мошенничества.

Теперь некоторые черные кредиторы выдают заемщику деньги, но перестают выходить на связь, пока у физлица или индивидуального предпринимателя не набирается существенный долг по процентной ставке. После этого кредитор подает в суд с требованием вернуть всю сумму с процентами сразу.

Валерий Лях напоминает, что закон запретил взыскивать задолженности в пользу черных кредиторов, но до сих пор иногда суды выносят решения в их пользу, не принимая во внимание нелегальность деятельности истца. Ответчики между тем часто не знают о новой норме, защищающей их права.

В минувшем году было выявлено 1 845 организаций, выдающих займы без соответствующей лицензии. В 2018 их число было чуть больше — 2 293. Чаще всего это микрокредитные и микрофинансовые компании, занятые выдачей микрозаймов. Банк России относит к нелегальным кредиторам и псевдолизинговые компании, работающие последние два года по схеме возвратного лизинга.

Наибольшее число таких микрофинансовых организаций располагаются на Юге России. Также в числе проблемных регионов субъекты Центрального федерального округа и Урала.