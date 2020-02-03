Росстат сообщил, что российский ВВП в 2019 году вырос лишь на 1,3%

По данным Росстата, прогноз Минэкономразвития по скорости роста ВВП в 2019 году оказался лишь на 0,1% выше, чем реальное значение показателя, который составил 1,3%, передают «Ведомости».

При этом ранее в Банке России предсказывали, что рост экономики составит от 0,8% до 1,3%, а ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов отмечал, что «в любом случае это примерно в три раза меньше среднемировых темпов».

Как отмечается, в 2019 году на 2,7% выросло добывающее и на 1,6% обрабатывающее приозводства, а также на 10,6% — добыча газа, на 9,2% — цветных металлов. Сразу на 18,6% увеличилось производство лекарств, а производство продуктов, напитков, табачных изделий, как и производство химических веществ — на 2,7%.

При росте импорта на 11,1% уменьшился физический объем чистого экспорта, а расходы на конечное потребление выросли на 2,4%. Валютное накопление стало больше не 2,7%.

По прогнозу Минэкономразвития на 2020 год, ВВП увеличится ещё на 1,7%.