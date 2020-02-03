Пенсионерам-опекунам могут начать индексировать выплаты с 1 июля

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пожилых опекунов.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Разработчики инициативы предлагают с 1 июля 2020 года восстановить индексацию выплат для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это компенсации из региональных бюджетов.

«Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму», – цитирует ТАСС одного из авторов документа, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Помимо него, в работе над проектом поправок к закону «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» были задействованы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Отмечается, что документ был подготовлен совместно с Министерством труда и социальной защиты по поручению Владимира Путина. Ранее законопроект обсуждался на встрече Неверова и Исаева с новым министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым.