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Пенсионерам-опекунам могут начать индексировать выплаты с 1 июля

Политика - Деньги
18:04, 03 февраля 2020

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пожилых опекунов.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Разработчики инициативы предлагают с 1 июля 2020 года восстановить индексацию выплат для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это компенсации из региональных бюджетов.

«Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму», – цитирует ТАСС одного из авторов документа, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Помимо него, в работе над проектом поправок к закону «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» были задействованы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Отмечается, что документ был подготовлен совместно с Министерством труда и социальной защиты по поручению Владимира Путина. Ранее законопроект обсуждался на встрече Неверова и Исаева с новым министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым.

Теги: #Госдума #Пенсии #Володин #"Единая Россия"

Рубрика: Деньги

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