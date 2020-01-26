Илон Маск с начала 2020 года стал богаче на $5,4 миллиарда

Состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось за неделю более чем на два миллиарда долларов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства Bloomberg, приведенные накануне, 25 января.

Сообщается, что 20 января состояние Маска превышало $30,9 млрд, к 23 января оно выросло до $33,3 млрд, а 24 января сократилось до $33 млрд.

С начала года бизнесмен стал богаче на $5,4 млрд, а за последние 12 месяцев – приблизительно на $10 млрд.

Отмечается, что в среду, 22 января, в свете роста курса акций Tesla рыночная капитализация компании преодолела порог в $100 млрд. К завершению торговой сессии 24 января этот показатель снизился до $92 млрд.