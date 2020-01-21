Мировые рынки снизились на фоне распространения нового типа пневмонии

Акции туристических компаний падают на фоне распространения нового типа коронавируса в Китае, сообщают «Ведомости».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что число летальных исходов заболевания увеличилось до четырех, а число зараженных, по последним данным ТАСС, составляет уже 278. При этом четыре случая обнаружения болезни зафиксированы за пределами Китая.

Кроме акций аэропорта Шанхая и компании Air China, потерявших соответственно 2,2% и 3,2% стоимости акций, дешеветь начали и европейские люксовые компании: LVMH и Burberry упали сразу более чем на 3%.

Отмечается, что падение наблюдается и за пределами туристического бизнеса. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,8%, а индекс Shanghai Composite уменьшился на 1,4%.

Такая динамика наблюдается и за пределами КНР, в том числе на российском фондовом рынке, потери которых однако не столь значительны.

«Некоторые инвесторы, возможно, стремятся зафиксировать прибыль, учитывая недавний рост фондового рынка и повышенный риск появления новых негативных новостей, связанных с вирусом», — предполагают стратеги Rabobank в комментарии Financial Times. Согласна с такой оценкой и аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова: «Рынки нашли неожиданный повод для фиксации прибыли — вирусное заболевание в Китае, которое может сказаться на состоянии второй по величине экономики мира. На этом фоне фондовые индексы Китая теряют 1,5–2%».

Пострадал от нового типа пневмонии и курс рубля, который снизился к доллару на 32 копейки, а к евро — на 28 копеек. «Рубль фактически растерял укрепление, которое произошло с начала года», — считает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.

Однако аналитики Альфа-банка также связывают тенденцию и с понижением оценки МВФ относительно прогноза мирового экономического роста, что, как уверяет главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев, не должно вызывать волнения: «Причина [коррекции] скорее в том, что инвесторы решили немного пересмотреть позиции после массовых покупок рисковых активов в начале года, тем более что формальные поводы для этого есть – азиатские площадки сегодня тоже снижались».