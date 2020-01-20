Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 3210 пунктов

На открытии торгов индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку в 3210 пунктов, обновив свой исторический максимум.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные торговой площадки, по состоянию на 10:10 мск индекс вырос на 0,40% до 3209,81 пункта. К 11:50 значение индекса достигло 3225,71 пункта.

В прошлый раз индекс Мосбиржи обновлял максимум 17 января, достигнув 3198,32 пункта.

На динамике российских фондовых индексов положительно сказался рекордный приток средств зарубежных инвесторов, пишет издание. С начала года они вложили в рублевые активы $430 млн, еще $210 млн было вложено в облигации.

В декабре 2019 года индекс Мосбиржи поднялся до 3012,21 пункта, в первый раз превысив отметку в 3010 пунктов, отмечает РБК. Предыдущий рекорд, установленный в ноябре, составлял 3009,11 пункта.