ЕС может ввести налог на выручку IT-корпораций на территории всех 27 стран

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что при соответствующем решении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Европейский союз может ввести налог на доход международных IT-корпораций, отмечает «КоммерсантЪ» со ссылкой на France Inter.

«На тот момент мы будем принимать решение о введении единого налога на европейском уровне, на территории 27 стран ЕС», — заявил Бретон.

Осенью подобные виды сборов были приняты во Франции и Италии. Согласно их требованиям, IT-компании должны платить 3% от выручки в случае, если их годовой оборот превысил 750 миллионов евро и часть (25 миллионов и 5,5 миллионов соответственно) из них были заработаны в стране.

Подобное предложение уже выдвигали в самой ОЭСР. Как писал Sobesednik.ru, организация жаловалась на то, что транснациональные компании платят налог на прибыль по месту их регистрации, а не там, где получают их. Там предлагали ввести порог фиксированной прибыли в странах, где корпорации занимаются бизнесом.

С предложением принудить международные корпорации платить налоги за пользователей ранее выступал Минфин РФ. «Появление наднационального регулирования налогообложения таких [технологических] компаний и распределения налогов между странами, где они работают, неизбежно», — заявлял также министр экономического развития Максим Орешкин.