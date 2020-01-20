Бонусы "Спасибо" можно будет передаривать с комиссией от 5 до 20%

Центр программы лояльности Сбербанка сообщил, что с 1 февраля держатели карт смогут передаривать свои баллы «Спасибо» и принимать их в дар, пишут «Ведомости».

Уточняется, что обмениваться баллами в рамках бонусной программы могут только те, кто тратит или снимает наличными с карты раз в месяц от 5 тысяч рублей, а также чаще расплачивается безналом, чем наличными. Привилегия становится доступной, если все условия выполняются в течение трехмесячного расчетного периода.

При этом на переводы устанавливается так называемый «курс» — своего рода комиссия, которая тоже зависит от уровня привилегий дарителя. На минимальном пороге привилегий человек сможет отправить баллы «Спасибо» в соотношении 1:0,8. Самый привилегированный пользователь сможет отправлять баллы с соотношением 1:0,95.

Никто из участников акции дарения не будет обременен какими-либо налоговыми последствиями.