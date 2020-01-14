Миллиардный выигрыш ушел в карман "рыбной царицы"? Кто такая Надежда Бартош

Не стихает скандал с главным «новогодним чудом» – розыгрышем миллиарда рублей в лотерею «Русское лото». Победительница нашлась, но в чудо мало кто поверил.

Сразу после объявления имени новой миллиардерши в киоски «Столото» по всей стране выстроились очереди. А самым знаменитым стал киоск в небольшом поселении Юдино Одинцовского района Московской области. Продавец в ТЦ «Глобус» уже даже привык, что его фотографируют незнакомые люди, а выручка на продаже билетов растет. Ведь именно здесь, по информации лотерейщиков, был продан билет №131626314944, который и принес 10-значный выигрыш.

Победительница объявилась только 9 января. Ею оказалась 60-летняя Надежда Бартош, которой 3 лотерейки подарила дочь на день рождения 31 декабря. При этом сами купленные еще 13 декабря билеты почему-то оставались у Бартош-младшей в машине до 3 января, пока о них не «вспомнили».

Сообщалось, что женщина живет в Юдино. Но история о счастливой селянке не клеится.

– К сожалению, никакой информацией о Надежде не обладаю. Не факт, что она является жителем нашего поселения, – сообщил «Собеседнику» юдинский активист, администратор местного паблика в «ВК» Ян Дробышев.

Не припомнила везучую землячку и Светлана Дейвис – экс-глава администрации Жаворонковского поселения, куда входит Юдино.

Зато о женщине хранит интересную информацию база данных Rusprofile. Согласно ей, Надежда Бартош не простая пенсионерка, а учредитель икорного торгового дома «Царский осетр» и эксклюзивный дистрибьютор компании Caviar Court food processing (Королевство Саудовская Аравия). Сын Надежды Бартош владеет рыбным хозяйством в Тверской области.

Авторы телеграм-канала «Медиакиллер» обнаружили, что гендиректор ТЦ «Царский осетр» руководила также известным армянским торговым домом «Джермук», и увязали это с тем фактом, что директором «Столото» является бизнесмен из Армении Армен Саркисян. «Легализация миллиарда путем публичной сказки про выигрыш в лотерею – такого мы еще не помним в нашей стране», – заключает автор «Медиакиллера».

После волны обсуждений Надежда Бартош закрыла свою страницу в соцсети. Деньги любят тишину.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №01-2020 под заголовком «Сказка про миллиард и пенсионерку».