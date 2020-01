ЦБ отозвал лицензию у банка Натальи Касперской из-за подозрений в выводе активов

Центробанк 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка Нэклис-Банк (Москва).

По данным ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов.

Как отмечает ТАСС, на 1 декабря 2019 года Нэклис-Банк занимал 251-е место в банковской системе РФ.

Согласно информации радиостанции «Говорит Москва», владелицей банка является российский предприниматель в сфере информационных технологий, генеральный директор группы компаний InfoWatch и сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. Отмечается, что кредитная организация принадлежит ей с 2017 года через кипрские офшоры Organat Financial Ltd. и Fiduciana Nominees Ltd.

«Что я могу сделать? Банк переходит под Центробанк. Я так понимаю, там будет введена сейчас временная администрация. Я вообще не из банковской сферы, это такой был несчастный поход в банковскую область», — заявила она в интервью радиостанции.