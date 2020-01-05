80% российских компаний планируют повысить зарплату в 2020 году

Согласно исследованию компании HeadHunter, уже в январе 2020 года 20% отечественных и 16% иностранных компаний планируют повысить зарплаты своих сотрудников, пишет «РИА Новости».

19,8% организаций с российским капиталом и 11,5% иностранных компаний не планируют пересматривать зарплату вообще, а остальные планируют повысить ее показатели в течение первого полугодия.

Ожидается, что отечественный работодатель повысит медианное значение зарплат на 10%, а иностранный — на 7%. Похожие прогнозы (7–9%) дают и эксперты портала «Работа.ру». Чуть больше прирост в доходах будет у сотрудников IT-сферы и персонала ретейла, производства и строительства.