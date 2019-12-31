Основной угрозой для курса рубля в 2020 году будут санкции и выборы в США

На курс рубля в наступающем году будут влиять интерес иностранных инвесторов к РФ и политические отношения с США.

Мнения о перспективах курса российской валюты в наступающем году собрал РБК. По мнению опрошенных изданием экспертов, в начале года рубль может укрепиться, но во втором полугодии курсу российской валюты грозит снижение до 65 рублей за доллар.

На ситуацию в начале года повлияет «улучшение геополитического фона» и приток инвестиций из-за рубежа в сочетании со снижением оттока капитала из РФ.

Соответственно, риски для рубля связаны с возможным охладением иностранных инвесторов к развивающимся рынкам и общей конъюнктурой мировой экономики. На курсы валют будут оказывать влияние действия центральных банков стран мира, которые будут реагировать на темпы мировой экономики.

В ноябре 2020 года в США пройдут президентские выборы, и от их результат будет зависеть в том числе жесткость и последовательность санкционной политики США в отношении России. Отметим, что значение переизбрания Дональда Трампа для взаимоотношений двух стран отмечает и ряд экспертов-политологов, мнения которых о политических рисках года приводят «Ведомости».