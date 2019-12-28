Гознак спорит с Роспотребнадзором о возможности заразиться ОРВИ через купюры

Гознак попытался оспорить утверждение Роспотребнадзора о том, что купюры могут являться рассадником инфекций, передает телеканал ОТР.

В Гознаке утверждают, что банкноты изготавливаются из такого материала, в котором имеются добавки, что эффективно воздействуют на многие вирусы и вредные организмы. Также ведомство изымает грязные банкноты из оборота и уничтожает их.

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что самыми опасными могут быть бумажные «десятки» и «полтинники», которые чаще всего передаются из рук в руки. На них могут находится устойчивые микробы и анаэробные бактерии.

Руководитель научно-исследовательского института Гознака Георгий Корнилов заявил, что на банкнотах нового образца бактерии и иные патогенные организмы не размножаются.

«Вся бумага, на которой печатается банкнота, проходит антибактериальную пропитку. Это еще на предприятии, тогда, когда изготавливается бумага. И мы ежемесячно проверяем бумагу, которая поступает нам для последующей печати», — заявил Корнилов в эфире ОТР.