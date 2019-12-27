Страхование как прибавка к пенсии: варианты и способы

Директор департамента маркет-менеджмента, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказывает об альтернативных способах обеспечить комфортную пенсию, в том числе используя страховые продукты:

— В 2018 году страну потрясла реформа пенсионной системы, которая пересмотрела возраст выхода на пенсию. И это не последние изменения. Например, буквально на днях был подписан закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года.

Что ждет граждан России в будущем — очередной пересмотр сроков минимального стажа или дальнейшее откладывание заслуженного отдыха по старости, как в некоторых странах ЕС? А может, систему начисления пенсии дифференцируют в зависимости от региона, как это происходит в Китае?

Каковы бы ни были изменения, ясно одно: каждому нужно самостоятельно готовить себе подушку безопасности. Ответ на вопрос «как обеспечить себе достойную старость?» складывается из нескольких составляющих, и лежат они в различных областях экономики.

Предлагаем начать 2020 год с того, чтобы более осмысленно управлять финансовыми активами. Мы сделали подборку не самых очевидных инструментов с наименьшим уровнем риска, которые стоит рассматривать будущим пенсионерам.

Инвестиции

Многие люди, готовясь к выходу на пенсию, откладывают деньги «под матрас», в лучшем случае в валюте. Но инфляция или очередной мировой финансовый кризис могут превратить накопления в потери.

Есть множество других вариантов, рассчитанных на любые суммы, сроки и уровни риска — от депозитов в банке до покупки золотых слитков. К сожалению, исторически сложилось так, что в России уровень финансовой грамотности невысок, культура инвестиций развита слабо и доверие к таким инструментам не очень высокое.

Один из самых безопасных инструментов для инвестиций предлагают страховые компании. Это инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое представляет собой гибрид рискового страхования и вложений в акции (облигации, ценные металлы и так далее). Он максимально подходит для относительно долгосрочных инвестиций с минимальным риском и дает возможность как приумножить деньги, так и застраховать жизнь от несчастных случаев или внезапной смерти. Но главное — он гарантирует, что страховая компания вернет первоначальные вложения, что бы ни произошло на фондовом рынке и как бы ни упали в цене акции.

Из минусов: ИСЖ рассчитано только на среднесрочную перспективу, что делает его зависимым от экономической и политической обстановки в России и мире. А о средней доходности говорить трудно, поскольку на рынке очень много индексов и отраслей, которые используют в ИСЖ. Зато среди неоспоримых плюсов — право на налоговый вычет, а это прибавка в размере до 15 600 рублей к доходности ежегодно.

Страхование

Сегодня страховые компании предлагают множество продуктов, ориентированных на тех, кто задумывается о пенсии и о том, как обеспечить себе достойную жизнь в старости. И это не только стандартные полисы дополнительного медицинского страхования (ДМС).

Рекомендуем обратить внимание на полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), которые представляют собой долгосрочные (от пяти лет) договоры с периодическими фиксированными взносами, чтобы к нужному сроку накопить определенную (страховую) сумму. На сегодняшний день доходность подобного вида страхования приближается к банковским вкладам (3–5%), однако в отличие от депозитов это продукт с двойным смыслом: не только накопление и сбережение, но и страховая защита:

Условия договора предусматривают выплату крупной суммы близким в случае смерти застрахованного. Таким образом, НСЖ — это еще и способ формирования защиты финансового будущего родственников или других наследников.

Выплата может последовать и в случае потери трудоспособности. Эта сумма будет хорошим подспорьем, если человек не может работать, но ему нужно на что-то жить и лечиться.

К сожалению, даже в больших и дружных семьях не всегда есть возможность быстро оплатить качественное лечение. В организации и оплате такого лечения, а также реабилитации могут помочь полисы страхования жизни на случай критических заболеваний. В рамках таких программ человек может получать своевременное лечение, если обнаружится критическое заболевание (без дополнительных расходов).

Какие есть альтернативы?

Для консерваторов и любителей стабильности с минимальным риском существуют банковские вклады с разбросом доходности 4–8% в год. Сроки, размер и условия выплаты процентов выбираются индивидуально с менеджером банка.

Следующий выгодный и безопасный способ вложить свои накопления — государственные облигации. В данном случае источником дохода будет госдолг. Среднегодовая доходность составит более 5–7% при условии, что договор не будет расторгнут досрочно.

Ещё один способ накопить на дополнительную пенсию — вложение в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Здесь для себя нужно выбрать: положиться только на менее рискованный и вместе с тем менее гибкий и доходный способ с ОПС (обязательным пенсионным страхованием) или самостоятельно выбрать более доходный, гибкий, но и более рискованный вариант НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). Сравнить доходность инвестиций разных фондов можно в сводных таблицах на сайте Банка России.

Кто-то уже заранее приобрел недвижимость и рассчитывает на прибыль от её сдачи в наём, которая, как правило, становится хорошим дополнением к пенсионным выплатам.

Несмотря ни на что, пенсия, если к ней правильно подготовиться, может и не стать временем для сожалений. И кто знает, какие ещё возможности позволят сделать старость комфортнее и обеспечат полную мобильность в будущем.

Наталья Белова,

директор департамента маркет-менеджмента,

член правления СК «Росгосстрах Жизнь»