"Ведомости": малоимущих могут освободить от НДФЛ, повысив налог для остальных

В кабмине и администрации президента обсуждают варианты отмены налога на доходы физических лиц для малоимущих россиян, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По словам источников издания, отменить могут НДФЛ для россиян, доходы которых составляют около десяти тысяч рублей и меньше. При этом сделать это власти собираются за счет повышения налога для других категорий граждан. Так, в случае, если кабмин решит ввести вычет из НДФЛ в размере прожиточного минимума, ставка налога может вырасти с 13 до 16 процентов.

Чиновники прогнозируют, что из-за реформы бюджеты регионов потеряют от одного до полутора триллионов рублей. Один из собеседников издания отметил, что для компенсации потерь ставку НДФЛ стоило бы увеличить как минимум вдвое.

Напомним, выступая на пресс-конференции в декабре текущего года, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею освобождения малоимущих от подоходного налога, но добавила, что данную инициативу необходимо хорошо продумать.