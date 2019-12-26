Капиталы самых успешных российских бизнесменов увеличились в 2019-м на $27 млрд

Самым удачливым российским миллиардером года по версии Forbes стал Владимир Потанин, увеличивший свое состояние на треть.

Как сообщается на сайте издания, капитал Потанина, владеющего более 30% акций «Норникеля», вырос в этом году на $7,8 миллиардов и составил, по данным на 24 декабря, $23,8 миллиарда.

Вторую строчку в рейтинге занял владелец крупных пакетов акций «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Ему удалось прибавить к своему состоянию $5,9 миллиарда, увеличив его до $27 миллиардов.

Замыкает тройку лидеров сооснователь «Лукойла» Вагит Алекперов, капитал которого вырос на $5,3 миллиарда и составил $23,8 миллиарда.

В пятерку лидеров также вошли владелец пакетов акций компаний «Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз» и «Трансойл» Геннадий Тимченко, пополнивший свой капитал на $4,1 миллиарда до $22,7 миллиарда, а также владеющий акциями «Северстали» Алексей Мордашов, прибавивший $3,8 миллиарда. Его состояние оценивается в $20,2 миллиарда.

Отмечается, что в общей сложности капиталы пяти лидеров списка увеличились за год на $27 миллиардов.