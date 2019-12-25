Житель северо-запада Франции выиграл €15 миллионов в рождественской лотерее

Во Франции разыграли праздничный джекпот «Большое рождественское лото» (Grand Loto de Noel) размером €15 миллионов.

Победителем розыгрыша стал житель департамента Сарт на северо-западе Франции, передает ТАСС.

По данным сайта Tirage-gagnant, публикующего сводки результатов лотерей, это второй по величине выигрыш за всю историю ведения подобной статистики в департаменте. Звание самого удачливого в Сарте по-прежнему сохраняет участник лотереи EuroMillions, который выиграл €42 миллиона в 2010 году.

Более подробные данные о победителе, а также о месте покупки билета держатся в тайне: организаторы игры не имеют права разглашать эту информацию без позволения победителя.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере $135,8 миллиона.