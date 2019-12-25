Чаще всего россияне искали подарки детям, но больше всего потратили на взрослых

В топ-5 товаров, которые искали на «Яндекс.Маркете» в конце года, вошли наборы для рисования и радиоуправляемые игрушки.

Об этом говорят результаты проведенного в период с 1 по 22 декабря исследования сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет», передает РБК. Также в список наиболее популярных подарков вошли игрушечные роботы и трансформеры, настольные хоккей, футбол и бильярд.

Отмечается, что чаще всего россияне искали подарки для детей, однако самые большие суммы тратили на взрослых. По числу покупок лидируют ювелирные украшения и товары для хобби, игрушки, электроника и спорттовары.

Средний чек в магазинах увлечений, по данным «Яндекс.Касс», увеличился на 47%, составив 3062 рубля. На игрушки россияне тратили в среднем 3164 рубля. На ювелирные украшения в декабре в среднем уходило 6556 рублей – на 10% больше, чем в прошлом году.

В магазинах электроники средний чек по сравнению с ноябрем вырос на 38% до 6183 рублей. Самыми востребованными приборами стали электрические зубные щетки и «умные» колонки. Кроме того, спросом пользовались фотокамеры с моментальной печатью снимков.

Отмечается, что число покупателей косметики увеличилось на 24% — в среднем на нее тратили по 3249 рублей.

Исследователи выяснили, что магазинах не из категории «товары для детей» в декабре в среднем покупали товаров на 7408 рублей, что на 18% больше, чем в ноябре. Число платежей в этой категории выросло также на 18%.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что россияне готовы потратить на новогодние подарки до трети своей зарплаты.