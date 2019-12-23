Российские сенаторы одобрили закон о повышении МРОТ с 1 января 2020 года

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 рублей в месяц.

Повышение МРОТ с 1 января 2020 года затронет около 3,2 миллиона человек, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях, пишет «Парламентская газета». Суммарные расходы на повышение МРОТ в 2020 году составят почти 30 миллиардов рублей.

По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только зарплат, но и различных социальных выплат и компенсаций. В частности, минимальный размер оплаты труда влияет на оплату больничного, а также пособия по беременности и по уходу за ребенком.

В настоящее время МРОТ составляет 11 280 рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что лишь 30% россиян считают нормой минимальный уровень зарплаты менее 40 тысяч.