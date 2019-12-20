В Совфеде предложили сообщать россиянам о положенных льготах по телефону

Комитет Совфеда по социальной политике поддержал законопроект, согласно которому для граждан организуют упрощенный доступ к информации о положенных им льготах, пишет «Парламентская газета».

Член комитета Владимир Круглый пояснил, что действующие сегодня меры господдержки носят заявительный характер при том, что многие граждане не знают, что им положены льготы. Особенно это актуально для сельских жителей.

Законопроектом предлагается создание персонифицированной информации по мерам господдержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Предполагается, что узнать о всех положенных льготах можно будет с 1 декабря 2020 года на портале госуслуг, с 1 июля 2021 года — в едином call-центре, а с 1 января 2022 года — и при личном посещении органов власти.