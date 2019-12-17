Предпринимателей с оборотом свыше 20 млн обяжут принимать карты к оплате

Новый законопроект обяжет предпринимателей с оборотом свыше 20 миллионов рублей в год обеспечивать для своих клиентов бескомиссионный прием безналичной оплаты, пишет АПИ.

Предполагается поэтапная реализация новой нормы. С 1 сентября 2020 года обзавестись терминалами обязаны будут компании с оборотом свыше 30 миллионов, а к 1 января 2021 года — предприниматели с оборотом сверх 20 миллионов рублей.

Сегодня обязательство на предоставление такого способа оплаты возложено лишь на организации с годовой выручкой более 40 миллионов рублей. Им достаточно принимать на своих торговых точках оплату картами «МИР».

По данным правительства, 60% платежей сегодня проходят в безналичном формате. Авторы законопроекта считают, что предприниматели легко компенсируют затраты на прием платежей за счет снижения затрат на инкассацию и увеличения выручки. Кроме того, нововведение позволит сократить «теневой рынок», который сегодня в значительной мере состоит из организаций с небольшим оборотом.