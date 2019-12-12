Россияне готовы потратить на новогодние подарки до трети зарплаты

Самыми экономными в вопросе покупки подарков к наступающему Новому году оказались жители Волгограда и Казани.

Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob, которое проводилось в период с 25 ноября по 7 декабря, пишет «РИА Новости». Согласно результатам опроса пяти тысяч человек из 675 населенных пунктов, москвичи собираются потратить на подарки больше всех – в среднем 16,5 тысячи рублей. На втором месте оказались жители Красноярска – 15 тысяч рублей. Средний бюджет петербуржцев составляет чуть менее 15 тысяч, а меньше всех планируют потратить на подарки жители Волгограда и Казани – примерно по десять тысяч рублей.

В среднем россияне собираются приобрести подарки на сумму 13,5 тысячи рублей. При этом мужчины собираются потратить в среднем 15,6 тысячи рублей, а женщины – 11,2 тысячи.

Отмечается, что запланированные расходы на подарки пропорциональны заработку. Так, у россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей они составляют в среднем 10 тысяч рублей, а у тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей – 16,2 тысячи.