Сбербанк: в 2020 году физлица будут брать кредиты реже, а юрлица чаще

По данным Сбербанка рост темпов кредитования физических лиц в 2020 году уменьшится до 12–14% против 18–19% в 2019 году, а юрлица наоборот начнут брать кредиты активнее: против 4–5% роста в текущем году в банке прогнозируют 6–8% в следующем, передает ТАСС.

Кредит в аптеке – удавка на шее?

Аптеки запустили экспресс-кредитование. Логично, если учесть, что россияне уже давно берут кредиты на похороны и на еду

Как отмечает агентство, с 1 октября в России действуют надбавки к коэффициентам риска, что потребует от банков больших объемов обеспечивающего капитала, а значит кредитование станет для них менее выгодным.

При этом по оценкам Банка России в октябре физлица увеличили объем кредитования всего на 0,9%, что является минимумом в 2019 году. А за первые десять месяцев текущего года он замедлился до 15,9% против 18,7% за аналогичный период 2018 года. По итогам года, по данным ЦБ, показатель составит 15–20%, а для юрлиц — от 7% до 10%.