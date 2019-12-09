Отраслевая ассоциация сообщила в Кремль о "кризисе" деревопереработки в ДФО

Ассоциация «Дальэкспортлес» написала обращение в администрацию президента РФ и в правительство, в котором говорится, что за восемь месяцев текущего года экспорт леса с Дальнего Востока (ДФО) сократился на 20%, а по итогам года спад может достигнуть 35%. Эксперты говорят о «наступлении кризиса» и «критической» ситуации.

Представители ассоциации отмечают, что проблема связана с повышением пошлины на экспорт кругляка, которая достигает 40%, к 2020 году вырастет до 60%, а в 2024 году — уже до 80%. По их данным, к 2020 году на рынке сохранится не более 25% персонала, оборота и мощностей. При этом все пять крупнейших деревообрабатывающих проектов в регионе либо являются банкротами, либо близки к этому, передает «КоммерсантЪ».

Глава ассоциации Александр Сидоренко отмечает, что под нужды целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) из различных соображений изымается лес. «Президента РФ [Владимира Путина] убедили, что будет построен ЦБК в Амурске. Фактически никакого ЦБК не будет, китайцы отказались, российские инвесторы отказались [участвовать]. За последние 50 лет в РФ не построено ни одного ЦБК», — дополняет он.

В «Дальэкспортлесе» призывают понизить пошлину до 6,5%, при этом обязав отрасль заниматься переработкой, а экспорт нереализованной древесины проводить через биржу. В ФАС идею биржевой торговли концептуально поддержали, отметив, однако, что отвечает за это Минпромторг. В Минэкономразвития также не исключили корректировку пошлин и квот.

Минпромторг при этом считает экспортную политику успешной, отмечая рост уровня переработки. В ведомстве сообщают, что подготовили законопроект для обнуления экспортной пошлины для низкосортной балансовой древесины, которая сейчас в ДФО не перерабатывается.

Подтверждает данные о кризисе и консультант WhatWood Марина Зотова, поясняя, что при резком падении экспорта переработка древесины не увеличилась. При этом она не согласна с тем, что снижение пошлин решит проблему, а введение квоты, по мнению Зотовой, «едва ли реализуемо в условиях рыночного характера отрасли».

«Наше предприятие загнали в капкан: с одной стороны, нарастающие запретительные пошлины, с другой — японский инвестор, которому в течение пяти лет не дают приобрести контрольный пакет и вложить $220 млн», — говорит директор «Приморсклеспрома» Виктор Дорошенко, обращая внимание, что компания вынуждена сокращать сотрудников.

Гендиректор «РФП Групп» Дмитрий Вальтфогель полагает, что в ДФО «гораздо более сложные условия по сравнению с другими регионами РФ». «Вместе с тем нельзя отрицать наступление кризиса», — добавляет он.

Ранее Sobesednik.ru обращал внимание на сообщение Счетной палаты, по информации которой ущерб от нелегальной вырубки леса составляет 11–12 миллиардов рублей в год.