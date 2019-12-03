В Москве летом на 3,7% проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги

С 1 июля 2020 года в столице поменяются тарифы на газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы, тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) проиндексируют в среднем на 3,7%.

Также вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Рост тарифа составит 3,7% – с 18,19 до 18,86 рубля за квадратный метр.

В мэрии отметили, что с 1 января 2020 года в Москве на 5% повышается ставка платы за содержание жилого помещения. Там подчеркнули, что все действующие льготы и прочие меры социальной поддержки по оплате ЖКУ сохранятся в полном объеме.