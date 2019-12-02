Онлайн-продажи "черной пятницы" в 2019 году выросли в России на 30%

За три дня распродаж «черной пятницы» российские покупатели потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей.

Как передает ТАСС, относительно показателя в предыдущие выходные общая сумма онлайн-платежей выросла более чем в два раза. Средний чек в интернет-магазинах, которые проводят платежи через «Яндекс.Кассу», составил 1039 рублей. Отмечается, что большинство покупок совершались в магазинах одежды, обуви и аксессуаров (около 47% от общего оборота в минувшие выходные).

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, общий оборот за три дня «черной пятницы», которая стартовала 29 ноября, побил в интернете прошлогодний рекорд. «По нашим расчетам, россияне совершили покупок онлайн на сумму 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд в 2018 году», – рассказал Соколов.

По его данным, наибольшим спросом пользовалась электроника и бытовая техника. Также в число популярных категорий вошли бронирование гостиниц и доставка продуктов, рассказал глава АКИТ. Он отметил, что в акции участвовали практически все возрастные группы населения, однако четверть активной аудитории составили россияне от 25 до 34 лет, причем мужчинам распродажи оказались интереснее, чем женщинам.

«На регионы пришлось 65% аудитории, что в очередной раз доказывает, что "черная пятница" в России прижилась», – добавил Соколов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, эксперты рассказали о способах защиты от интернет-мошенников в дни распродаж.