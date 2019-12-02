ЦБ создаст межбанковскую структуру с данными об устройствах всех пользователей

Центральный банк России заявил о перезапуске проекта создания межбанковской системы для хранения данных об устройствах клиентов разных банков с целью борьбы с отмыванием денег, передает РБК. На декабрь запланирована первая встреча по этому вопросу на базе ассоциации «Финтех».

Эта тема уже поднималась ещё в апреле 2018 года. ЦБ обязал банки собирать данные об устройствах клиентов, с которых они осуществляют переводы средств по своим счетам. Тогда, как отмечается, банки по отдельности анализировали эту информацию, но «без энтузиазма».

В единой базе данных планируется ввести номера для каждого устройства, с которого пользователи совершают платежи (телефоны, ноутбуки, компьютеры). При совпадении номеров устройств разных клиентов или при совершении переводов в разных банках с одного устройства система будет маркировать такие платежи как подозрительные с низким, средним или высоким уровнем риска.

При этом нововведение будет нацелено исключительно на юридических лиц и не коснется физлиц. Оператором платформы выступит сам Банк России.

При этом партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов полагает, что система позволит усложнить работу людям, которые занимаются отмывкой и обналичиванием денег профессионально. «Как правило, такие лица имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств, то есть создается своеобразный хаб. Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе, но создание единой системы позволит увидеть, например, что с одного устройства проходят операции в десятках банках от лица разных компаний», — поясняет он.