В банках советуют не вынимать забытые карты из банкоматов из-за мошенников

Пользователи Facebook рассказали о новом виде мошенничества с использованием банковских карт, пишут «Известия».

Схема мошенников напоминает старую модель инсценировки с кошельком, который выронил незнакомец. Теперь незнакомец забывает свою камеру в банкомате, а жертва, стоявшая за ним, эту карту вынимает и добропорядочно передает рассеянному клиенту банка. Далее этот клиент выясняет, что якобы с его счета кто-то только что списал от 5 до 15 тысяч рублей.

Следом к ситуации присоединяются «свидетели», подтверждающие версию «жертвы», в ход идут аргументы об оставшихся отпечатках пальцев на карте и угрозы вызвать полицию. Так злоумышленникам получается отнять у гражданина его деньги.

Адвокат и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов отметил, что эти ситуации чаще всего происходят в нелюдных местах и тем более не в отделениях банков или там, где вблизи могут быть сотрудники полиции. По словам защитника, злоумышленники третируют не каждого попавшегося на «удочку», а лишь тех, кто может стушеваться. Скорее всего они ограбят пожилого одинокого человека, но не клиента, который подошел к банкомату с приятелем.

Глава департамента по информационной безопасности «Ак Барс Банка» Вячеслав Яшкин посоветовал не передавать в таких случаях карту. «Через 60 секунд ее "съест" банкомат. Если карта лежит на банкомате, ее тоже лучше не трогать. Камеры могут показать истинную ситуацию, но в данном случае мошенники рассчитывают на быстрый испуг человека», — поясняет специалист.

Если вы уже попали в эту ситуацию, то не стоит поддаваться психологическому прессингу. Нужно просто вызвать полицию. На банкоматах есть камеры, которые фиксируют все проведенные операции.