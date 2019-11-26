Число потенциальных банкротов "стабилизируется", превысив отметку в один миллион

По данным исследования Бюро кредитных историй, число потенциальных банкротов в России по состоянию 1 ноября 2019 года составляет 1 031 400 человек, обращают внимание «Ведомости».

При этом за последний год с ноября 2018 года их число увеличилось всего на 93 100 человек, или на 4,9%, а с ноября 2016 года, когда их было 621 900 человек, – почти вдвое.

Под потенциальным банкротом понимается лицо, просрочившее долг более чем в 500 тысяч рублей более чем на три месяца.

Большинство из них, как и раньше, приходится на потребительские кредиты, которые не могут выплатить 65,7%, в то время как за ипотеку не рассчитываются всего 2,2%.

«Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков – вынужденная и, к тому же, не "дешевая" мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации», — приводятся в релизе слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. Он объясняет ситуацию ростом «качества управления риском со стороны кредиторов», а также «мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования».

Ранее Sobesednik.ru сообщал о предложении со стороны банков оценивать клиентов по кредитной истории их родственников.