Долги по зарплате можно будет взыскать во внесудебном порядке

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий внесудебный порядок взыскания долгов по зарплате с работодателя, передает РАПСИ.

Закон предоставляет Государственной инспекции труда право на понуждение работодателя исполнять свои обязательства по выплате работникам зарплаты или иных, положенных им по закону средств.

Механизм взыскания предусматривает сначала выдачу исполнительного документа должнику, а в случае, если работодатель не оспорил решение в течение десяти дней и не приступил к выплате, деньги со счета работодателя будут списываться принудительно.