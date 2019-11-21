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Бизнес предлагает смягчить практики ФНС по доначислению по налоговой выгоде

Политика - Деньги
12:50, 21 ноября 2019

Межведомственная рабочая группа, созданная на базе Аналитического центра при правительстве РФ подготовила поправки о размере доначислений к статье 54.1 Налогового кодекса РФ, сообщает РБК.

По мнению авторов законопроекта, размер доначислений не должен превышать сумму, от уплаты которой предприниматель незаконным образом уклонился. 

Сопредседатель рабочей группы, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что новая статья 54.1 НК привела к сильному росту доначислений, а на деле «носит штрафной характер» и не учитывает расходы бизнеса.

19 ноября замглавы ФНС Даниил Егоров сообщил, что с 2017 года ведомство выиграло в суде 70 из 80 дел о налоговой оптимизации. По мнению руководителя налоговой практики BMS Law Firm Дениса Зайцева, «под эти жернова попадают в том числе и добросовестные налогоплательщики».

При этом юрист налоговой практики юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Сергей Булгаков считает, что законопроект приведет к необходимости предпринимателям предугадывать позицию ФНС и добровольно признаваться в нарушении налогового законодательства.

«Обязанность инспекции произвести налоговую реконструкцию должна быть безусловной. Иное по существу приведет лишь к нормативному закреплению существующей позиции фискальных органов и окончательно узаконит практику "избыточных" доначислений», — говорит он.

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